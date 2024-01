MPK Kraków kupuje 45 nowych autobusów. Będą i długie, i krótkie, ale jednak to nie będą pojazdy elektryczne Piotr Rąpalski

MPK Kraków

MPK w Krakowie ogłosiło przetarg na zakup w sumie 45 nowych autobusów spalinowych spełniających najwyższe europejskie normy Euro 6. Zamówienie jest podzielone na trzy zadania. Zakup 25 autobusów o długości ok. 12 m, przeznaczonych do obsługi przede wszystkim linii miejskich, zakup 12 autobusów o długości 12 m przeznaczonych do obsługi przede wszystkim linii aglomeracyjnych, zakup 8 midi autobusów o długości ok. 9 metrów, przeznaczonych do obsługi linii w tych rejonach miasta, gdzie nie mogą kursować większe pojazdy.