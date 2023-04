Legendarne grupy heavymetalowe Def Leppard i Mötley Crüe wystąpią 31 maja na wspólnym koncercie w Tauron Arenie w Krakowie

31 maja zawitają po raz pierwszy do Krakowa dwa zespoły, które są legendami światowego heavy metalu – Def Leppard z Anglii i Mötley Crüe z USA. Ich wspólny koncert w ramach „The World Tour” odbędzie się w Tauron Arenie.

Def Leppard powstał w 1977 roku w przemysłowym mieście Sheffield w Wielkiej Brytanii. Jego muzycy postanowili w swych piosenkach połączyć melodyjność glam rocka z energią heavy metalu. Pierwsze wydawnictwa kwartetu nie spotkały się z jakimś większym zainteresowaniem. Sytuacja zmieniła się, kiedy współpracę z Def Leppard podjął ceniony producent Robert „Mutt” Lange, który uczynił światową gwiazdę z australijskiej formacji AC/DC. Za jego sprawą Brytyjczycy odpuścili ostre i ciężkie granie i zwrócili się w stronę bardziej radiowego popu. Efekt okazał się wielkim sukcesem: wydany w 1983 roku album „Pyromania” sprzedał się w samych tylko Stanach Zjednoczonych w nakładzie ponad 10 milionów egzemplarzy, przynosząc grupie takie hity, jak „Rock Of Ages” i „Photograph”. Jakby tego było mało wydana trzy lata później płyta „Hysteria” stała się jeszcze większym bestsellerem, bo kupiło ją na całym świecie ponad 25 milionów fanów.

W międzyczasie perkusista zespołu Rick Allen w wyniku wypadku samochodowego stracił lewą rękę. Koledzy go jednak nie opuścili: zaprojektowano specjalny zestaw perkusyjny, na którym muzyk mógł grać tylko jedną ręką i nogami. W efekcie Allen występuje z formacją do dzisiaj. W 1991 roku w wyniku przedawkowania leków zmarł jej gitarzysta Steve Clark. Trzon Def Leppard do dziś tworzą trzej założyciele grupy: wokalista i gitarzysta Joe Elliot, basista Rick Savage i wspomniany bębniarz Rick Allen. Do dziś sprzedali oni 45 milionów płyt na całym świecie.

Nazwę Mötley Crüe wymyśliło na początku lat 80. dla swego zespołu czterech Kalifornijczyków – basista Nikki Sixx, perkusista Tommy Lee, gitarzysta Mick Mars i wokalista Vince Neil. Już pierwsze występy zwróciły na nich uwagę, bo prezentowali się oni na nich w ekstrawagancki sposób, nosząc na glamową modłę fikuśne fryzury i damskie fatałaszki. Szybko dali się też poznać z dosłownego hołdowania hasłu „sex and drugs and rock’n’roll” – co tylko wzmocniło ich popularność.

Swoje siarczyste granie w stylu łączącym glam z punkiem i heavy metalem zaprezentowali w najbardziej efektowny sposób na płytach z lat 80. – „Shout At The Devil”, „Theater Of Pain”, „Girls, Girls, Girls” i „Dr Feelgood” . Niebagatelną rolę w sukcesie Mötley Crüe odegrały skandale obyczajowe wywoływane regularnie przez muzyków formacji. Dekadencki styl życia nie zabił jednak żadnego z nich – i w 2019 roku po 4 latach przerwy reaktywowali swą grupę. W sumie sprzedała ona do dzisiaj ponad 100 milionów płyt na całym świecie.

Bilety na koncert Def Leppard i Mötley Crüe w krakowskiej Tauron Arenie w dniu 31 maja można kupić na stronie internetowej www.ticketmaster.pl.