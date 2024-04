Mrocznie i lirycznie. Gotycka grupa Closterkeller zagra piosenki z płyt "Graphite" i "Aurum" 12 kwietnia w klubie Zaścianek

- Jestem bardzo dumna z tego ślicznego i najbardziej eterycznego albumu w historii zespołu. To było ukoronowanie tamtego składu. Po tych 25 latach cieszymy się jak dzieci na granie tej płyty na żywo, bo płynąć na takich dźwiękach to magiczne doświadczenie - mówi Anja Orthodoz z Closterkellera.

Wyjątkowa trasa grupy Closterkeller z okazji 25-lecia wydania płyty "Graphite" obejmuje 13 koncertów w całej Polsce - w tym jeden w Krakowie. Materiał z tej płyty, należącej do największych dokonań zespołu, z przebojami "Na krawędzi" i "Czas komety" zostanie na każdym z występów przypomniany w całości od początku do końca.

Closterkeller objawił się na polskiej scenie rockowej w 1988 roku. Wśród jego założycieli była charyzmatyczna wokalistka występująca pod pseudonimem Anja Orthodox. Źródłem inspiracji dla muzyków była wtedy muzyka i moda gotycka, tworzona przez takich wykonawców, jak Bauhaus, Sisters Of Mercy i X-Mal Deutschland. Grupa wystąpiła na festiwalu w Jarocinie i szybko przebiła się do mainstreamu, nagrywając w 1990 roku debiutancki album „Purple”.

Liderką zespołu pozostaje do dziś Anja Orthodox - jedna z czołowych, polskich wokalistek rockowych, obdarzona charakterystycznym głosem i manierą wokalną, która uczyniła z niej wzorzec do naśladowania dla wielu młodych wokalistek rockowych. Teksty Anji to mroczna i pełna metafor poezja, która stanowi także bardzo ważny atut Closterkellera.

Na starannie przygotowanych koncertach w ramach tegorocznej trasy zespół prezentuje materiał z płyt "Graphite" i "Aurum". Muzycy Closterkellera pytani skąd biorą tę ciągle tak świeżą pasję do grania, odpowiadają: "Granie pięknej muzyki nigdy się nie nudzi i zawsze unosi pod niebo". Tak będzie pewnie i w piątkowy wieczór w Zaścianku.