Kwiat Jabłoni wyrusza w pierwszą halową trasę koncertową. 26 listopada wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie

Dotychczas Kwiat Jabłoni wydał dwa studyjne albumy. Debiutancki krążek „Niemożliwe” bardzo szybko osiągnął status podwójnej platyny. Nie inaczej było w przypadku „Mogło być nic” (2021). Płyta nie tylko zadebiutowała na pierwszym miejscu oficjalnej listy sprzedaży OLiS, ale po czterech miesiącach również pokryła się platyną. W 2022 r. grupa zrealizowała projekt specjalny we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Efektem był wyjątkowy koncert i płyta „Kwiat Jabłoni i goście: Wolne Serca” zawierająca 10 coverów, które ukształtowały kilka pokoleń Polaków, a łączy je jedno przesłanie – miłość do wolności.

W rezultacie Kwiat Jabłoni, zdobywając ponad 10 tys. głosów, otrzymał Złotego Bączka, czyli nagrodę publiczności dla najlepszego zespołu 25. edycji Pol’and’Rock Festival. Co więcej, w tym roku sytuacja powtórzyła się – zespół powrócił na Dużą Scenę festiwalu, by... ponownie zdobyć tę nagrodę. Niespełna 3 tygodnie później, również głosami fanów, Kwiat Jabłoni odebrał Bursztynowego Słowika podczas Top of The Top Sopot Festivalu.