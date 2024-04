Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie przyznał Young Talent Award - wygrał Hernan Castro Fioravanti z Argentyny

FMF Young Talent Award to konkurs skierowany do kompozytorów, którzy nie ukończyli jeszcze 35. roku życia, odbywający się w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Jego celem jest zaprezentowanie dokonań młodych twórców szerokiej publiczności oraz przedstawicielom branży. W tym roku zadaniem uczestników konkursu było stworzenie własnej muzyki do fragmentu filmu "Chłopi" w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana.

Pierwsze miejsce zdobył pochodzący z Argentyny Hernan Castro Fioravanti. „Wykazał się wrażliwością, odzwierciedlając trudne doświadczenia bohaterów niezwykle poruszającego filmu. Fioravanti zdecydował się na powolne budowanie emocji, wywołując napięcie i niepokój. Dramatyczny punkt kulminacyjny pozostawia odbiorców zdruzgotanych. To znakomity przykład storytellingu” – mówi Miriam Cutler, kompozytorka i edukatorka, przewodnicząca obradom jury. Drugie miejsce w konkursie zajął Włoch Francesco Berta, a trzecie – Polak Piotr Nermer.

Hernan Castro Fioravanti naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 12 lat. Po studiach w cenionym Konserwatorium Astora Piazzolli w Buenos Aires otrzymał prestiżowe stypendium Berklee College of Music w Bostonie, gdzie ukończył kompozycję filmową. Obecnie mieszka w Utrechcie i pracuje jako kompozytor, aranżer, orkiestrator, edukator oraz montażysta dźwięku.