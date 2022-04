Kraków. Turystyka zdrowotna wypełni lukę po turystyce biznesowej? Coraz więcej przyjezdnych chce się leczyć pod Wawelem. Są świetne warunki! Zbigniew Bartuś

Czy turystyka zdrowotna stanie się jednym z kół napędowych Krakowa i krakowskiej gospodarki? Czy wypełni lukę po silnie ograniczonej przez pandemię turystyce biznesowej, która zapewne nie wróci już do dawnych poziomów? Eksperci uważają, że są na to duże szanse, ponieważ wiele usług medycznych świadczonych jest już w stolicy Małopolski na światowym poziomie, pojawiły się także najnowocześniejsze technologie, w tym zapewniające nieosiągalne wcześniej efekty leczenia roboty chirurgiczne – w konkurencyjnej cenie. Równocześnie Kraków wraz z resztą Małopolski dysponuje rozbudowaną, komfortową i pełną atrakcji bazą turystyczną, pozwalającą łączyć zabiegi, zwłaszcza te lżejsze, mało inwazyjne, w tym robotyczne, z przyjemnym pobytem. W krakowskim Szpitalu na Klinach już co trzeci pacjent pochodzi spoza Małopolski.