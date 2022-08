Kraków. Sztuka ludowa w nowoczesnym wydaniu prezentuje się w sercu Krakowa Anna Piątkowska

Kramy Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej, prezentujące na Rynku Głównym rękodzieło artystyczne i dzieła twórców ludowych, to już krakowska tradycja. Zwyczajowo także, podczas Targów jest okazja, by zobaczyć występy zespołów folklorystycznych, a także skosztować regionalnych przysmaków. - To wyjątkowa impreza, która na trwałe wpisała się w tradycję naszego miasta. Targi sztuki ludowej, rzemiosła to inicjatywy, które współtworzą markę Krakowa, najbardziej rozpoznawalnego na świcie z polskich miast – mówił podczas uroczystego otwarcia Targów Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa. Tegoroczna, 46. odsłona Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej potrwa do 21 sierpnia.