Kraków. Spór wokół upamiętnienia byłego obozu koncentracyjnego. Zakończyły się konsultacje społeczne

Między mieszkańcami toczy się spór, jak upamiętnić teren byłego obozu koncentracyjnego Plaszow. Główna oś sporu wokół planów przebiegała pomiędzy uznaniem szczególnego charakteru tego miejsca, wynikającego z racji historycznych i etycznych, a zachowaniem użytkowo-rekreacyjnych funkcji terenu

"Najważniejszymi punktami konsultacji były kwestie przebiegu granic upamiętnienia, zachowania zieleni w tym obszarze, zabudowy terenu, natężenia ruchu odwiedzających oraz aktywności dopuszczanych w granicach przyszłego muzeum" - podają miejscy urzędnicy.

W kwestii zabudowy obozu sprawę jednoznacznie rozstrzyga wpisanie go w 2002 r. do rejestru zabytków województwa małopolskiego, uniemożliwiające jakąkolwiek zabudowę czy ingerencję w teren zmieniającą jego obecny charakter. Jest to najlepsze zabezpieczenie obaw mieszkańców o zabudowanie terenu obozu.

W projekcie Muzeum Miejsca Pamięci KL Plaszow, przygotowanym w 2007 r. przez firmę Proxima granica obozu ma zostać oznaczona w wyraźny sposób - bez ustawiania ogrodzenia, zamykającego teren czy ograniczającego dostęp do niego.