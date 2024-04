Moje miasto. Centrum nędzy i rozpaczy pod Wawelem

CORT to ponad 700 metrów kwadratowych powierzchni. Działał tam punkt informacji turystycznej, kawiarnia, stoiska z pamiątkami. Podczas otwarcia prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślał: "Mam nadzieję, że ten prosty i funkcjonalny obiekt będzie służył wszystkim turystom przyjeżdżającym do Krakowa. Centrum ma zachęcać zarówno do zwiedzania Krakowa jak i miejscowości otaczających nasze miasto".

Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie. Piotr Tymczak

Jak CORT obecnie zachęca do zwiedzania i pozostania w Krakowie? Pod Wawelem mamy smutny widok. Wszystko zamknięte na trzy spusty. Nie można już nawet skorzystać z toalety za jedyne 5 zł. Taka cena nie wróżyła sukcesu, mając na uwadze, że w pobliżu na bulwarach są dwa miejskie szalety, w których płaci się 2 zł.