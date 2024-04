Kraków. Ogród Botaniczny UJ powinien się chronić przed hałasem ekranami? Rozgorzała dyskusja

Autorzy petycji wskazują, że od wielu lat Ogród Botaniczny UJ stara się o montaż ekranów dźwiękoszczelnych wzdłuż alei Powstania Warszawskiego. "Podejmowane w tym zakresie inicjatywy, również w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa, nie odniosły zamierzonych celów. Dlatego zwracamy się do wszystkich Przyjaciół i Miłośników naszego Ogrodu do poparcia naszych dalszych działań w tej kwestii" - czytamy we wstępie.

Petycję można podpisać osobiście w kasie Ogrodu albo w internecie, na stronie www.petycjeonline.com. Zwracają się o to dyrektor i pracownicy Ogrodu Botanicznego UJ - jak można przeczytać na Facebooku. Petycja online została utworzona w czwartek, 11 kwietnia, do piątkowego popołudnia podpisało się pod nią ponad pół tysiąca osób.

"Instalacja ekranów dźwiękoszczelnych pozwoliłaby na znaczną redukcję hałasu, co z kolei wpłynęłoby na poprawę jakości życia mieszkańców oraz stworzenie przyjaźniejszego środowiska dla osób odwiedzających Ogród. Taka inwestycja byłaby inwestycją w zdrowie psychiczne i fizyczne naszej społeczności oraz w zachowanie unikalnego miejsca w naszym mieście. Co więcej, inicjatywa ta została już pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" - podkreślono w petycji, która sygnowana jest przez dyrektora Ogrodu.

Pod postem o petycji - który wzbudził ogromne zainteresowanie - zwróciła się do Ogrodu Botanicznego także Rada Dzielnicy II Grzegórzki (to na terenie tej dzielnicy się on znajduje), z prośbą o informacje, gdzie będzie znajdował się ekran: czy wzdłuż ulicy, czy za pasem zieleni, czy za chodnikiem. Radni Grzegórzek pytają też, czy jest dostępny projekt. W odpowiedzi Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego napisał, że kwestia lokalizacji i wyglądu ekranu jest do ustalenia, a projektu obecnie nie ma.