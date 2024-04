Inteligentny system wspomagania ratownictwa górskiego stworzył naukowiec z AGH. Unikatowe rozwiązanie na skalę światową

Naukowiec z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracował przełomowy system komputerowy mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa turystów w górach. Dzięki wykorzystaniu danych lokalizacyjnych, system może szybko informować ratowników o potencjalnych zagrożeniach, takich jak zgubienie szlaku przez turystę czy niebezpieczne warunki pogodowe. Innowacyjne rozwiązanie umożliwia szybsze podejmowanie decyzji o wysłaniu pomocy, co w krytycznych sytuacjach może uratować życie.

Wszystko zaczęło się od Babiej Góry

- Wszystko zaczęło się od doniesień medialnych na temat Babiej Góry. Słuchałem ze zdumieniem, że co roku ginie tam kilku turystów, mimo że nie jest to góra typu alpejskiego. Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi jednak, kiedy pogarszają się warunki pogodowe. Z informacji, które uzyskaliśmy od ratowników wynika, że wielu takim tragicznym zdarzeniom mogliby zapobiec, gdyby otrzymali wcześniej informację, że ktoś zboczył ze szlaku - opowiada prof. Radosław Klimek. - Pojawił się wówczas pomysł, że dobrze byłoby mieć system, który monitoruje zachowanie osób znajdujących się w obszarze górskim i oceniający na bieżąco sytuację pod kątem potencjalnych zagrożeń. Chodzi o to, aby dyżurujący ratownicy, obserwując sytuację na monitorze, mogli w razie potrzeby wysłać na miejsce wsparcie - wyjaśnia naukowiec. Dr hab. Radosław Klimek, profesor na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, zainspirowany tragicznymi wydarzeniami na Babiej Górze, postanowił stworzyć system, który zwiększy bezpieczeństwo turystów w górach. Wraz z grupą studentów rozpoczął prace nad prototypem, który niedawno został szczegółowo opisany w prestiżowym czasopiśmie "Information Sciences".

Projekt ten, będąc odpowiedzią na realne potrzeby ratownictwa górskiego, ma za zadanie monitorować i analizować sytuacje potencjalnie niebezpieczne dla turystów. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na zagrożenia, co może znacząco przyczynić się do ograniczenia liczby wypadków w górach.

Technologia na straży bezpieczeństwa

Oprogramowanie opracowane przez zespół prof. Klimka jest w stanie w czasie rzeczywistym oceniać stopień narażenia turystów na niebezpieczeństwo. Wykorzystuje do tego celu dane z urządzeń GPS, stacji bazowych telefonii komórkowej oraz obroży telemetrycznych noszonych przez dzikie zwierzęta. Dzięki temu możliwe jest nie tylko śledzenie pozycji turystów, ale również zapobieganie potencjalnie niebezpiecznym spotkaniom z dzikimi zwierzętami.

System pozwala na konfigurację specyfiki danego terenu górskiego oraz definiowanie sytuacji, które powinny wywołać alarm o zagrożeniu. Całość uzupełnia moduł wizualny, który na bieżąco przedstawia sytuację na mapie, co znacząco ułatwia pracę ratownikom górskim.

Poprawność działania systemu została potwierdzona podczas symulacji komputerowych, które odwzorowały dobowy monitoring Babiogórskiego Parku Narodowego. W trakcie testów system wykazał pełną wydajność, obsługując jednocześnie dane z 3 tys. turystów, co przewyższa szczytowe obciążenia w sezonie letnim.

Unikatowe rozwiązanie na skalę światową

- Skoro mówimy o smart city, dlaczego mielibyśmy nie mówić o smart mountain environment? - mówi prof. Radosław Klimek. - Co prawda w miastach łatwiej wdrażać takie pomysły z uwagi na duże wysycenie terenu różnymi sensorami, ale również obszary górskie bardzo dobrze się do tego nadają. Tymczasem z tego, co mi wiadomo, nasz system jest pierwszym opracowanym dla tego środowiska i nigdzie na świecie podobne rozwiązania dotąd nie funkcjonują - deklaruje naukowiec z AGH. Aplikacja stworzona przez prof. Klimka i jego zespół wpisuje się w trend rozwoju usług kontekstowych, które na bieżąco analizują sytuację użytkownika i dostosowują do niej swoje działanie. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie skierowane specjalnie na potrzeby bezpieczeństwa w środowisku górskim.

Innowacyjność projektu nie ogranicza się jedynie do aspektów technologicznych, ale również otwiera nowe możliwości dla ratownictwa górskiego oraz zarządzania ruchem turystycznym w górach. Dzięki zebranym danym możliwe będzie nie tylko szybsze reagowanie na zagrożenia, ale również lepsze planowanie i zarządzanie obszarami górskimi, co w przyszłości może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu turystów.

