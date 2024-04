Śmiertelny wypadek w Tatrach. W lawinie zginął 34-letni turysta z Małopolski

W niedzielę rano jego ciało ratownicy TOPR przetransportowali na dół. - Policjanci ustalili, że tragicznie zmarły to 34-latek z Małopolski. Ciało z polecenia prokuratury zabezpieczono do dalszych badań - informuje asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.

- W wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Pojawiła się tam warstwa świeżego śniegu, pod którą zalega starszy, twardy śnieg. Miejscami wiatr utworzył głębsze zaspy, gdzie indziej wywiał śnieg, odsłaniając lód. Ośnieżone gałęzie kosodrzewiny w wielu miejscach "kładą się" na szlaki, utrudniając przejście. Dodatkowe utrudnienie stanowi niski pułap chmur i mgła, które ograniczają widzialność, co może prowadzić do pobłądzeń. Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC - detektor, sonda, łopatka) wraz z umiejętnością posługiwania się nim - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.