Nowe nasadzenia na północy Krakowa. Przy al. 29 Listopada, Górce Narodowej, Trasie Wolbromskiej Piotr Rąpalski

Z każdym dniem północ Krakowa staje się coraz bardziej zielona. Łącznie w ramach rozbudowy al. 29 Listopada oraz budowy linii KST III do Górki Narodowej i Trasy Wolbromskiej posadzono ok. 4300 drzew i ok. 63 tys. krzewów. Komunikują krakowscy urzędnicy. Pamiętajmy jednak, że wcześniej drzewa trzeba było wyciąć by inwestycje przeprowadzić.