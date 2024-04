Mandaty karne wyniosły ponad 42 000 zł! To efekt działań krakowskiej drogówki przeciwko nielegalnym wyścigom ulicznym w Krakowie

Skuteczna nocna akcja przeciwko wyścigom

W nocy z 26 na 27 kwietnia 2024 roku, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili kolejną z serii planowanych akcji mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym wyścigom ulicznym. Używając specjalistycznego sprzętu, w tym urządzeń do pomiaru hałasu i prędkości oraz testerów do wykrywania substancji niedozwolonych, policjanci skupili swoje działania na terenach, gdzie mogło dojść do nielegalnych zgromadzeń.

Podczas kontroli na jednym z krakowskich parkingów, miejsca często wybieranego przez uczestników nielegalnych wyścigów, policja zatrzymała do kontroli 53 kierowców. Akcja ta zaowocowała ujawnieniem licznych naruszeń.