Białe Morza mogłyby być wyjątkowym miejscem w Krakowie. Aktywiści i posłowie będą się starać o środki z KPO na ich zagospodarowanie

- Raport z konsultacji został opublikowany w styczniu zeszłego roku, wtedy też ogłoszono, że będzie drugi etap konsultacji. Otwarte spotkanie organizacyjne miało odbyć się w listopadzie, później w lutym. Jesteśmy zbywani kolejnymi terminami, a do spotkania wciąż nie doszło - mówi Monika Konieczna z Akcji Ratunkowej dla Krakowa i dodaje: - I proszę mnie dobrze zrozumieć, nam nie chodzi o to, żeby prace wykonywać szybko, żeby w rok czy dwa park był gotowy. Mamy do czynienia z trudnym terenem, ten park należy urządzać z rozwagą, ale chcielibyśmy wiedzieć, na czym stoimy. Bez koncepcji i badań utknęliśmy w martwym punkcie, a pojawiają się kolejne wyzwania, ale też nowe możliwości - mówi.

- Były już pomysły budowy pola golfowego, parkingów, hali sportowej, ale mieszkańcy jasno wypowiedzieli się, że chcą parku z jak największą ilością dzikiej przyrody, a nie betonu. Oczywiście wykreślenie zapisu o usługach sportowych i wpisanie tylko zieleni parkowej nie zamyka drogi do budowy np. małej architektury, elementów sportowych i rekreacyjnych. Wyklucza natomiast budowę wielkopowierzchniowych obiektów sportowych i do tego będziemy dążyć - mówi Anna Bereżnicka-Płońska, kandydatka do Rady Miasta z okręgu 4.

Społecznicy wspominają też o niepokojących informacjach, jakie do nich docierają, o zakresie i jakości przeprowadzonych przez miasto badań, które mogą być niewystarczające do stworzenia kompleksowego planu dla Białych Mórz i ochrony rzeki Wilgi. W międzyczasie pojawiły się także nowe możliwości pozyskania finansowania z Krajowego Planu Odbudowy na rekultywację terenów zdegradowanych i poprzemysłowych, o które to środki, z pomocą posłanki Darii Gosek-Popiołek, chcieliby się postarać.

- Białe Morza potrzebują działań, ale na to potrzebne są środki i przede wszystkim kompleksowe badania i plan naprawczy, ale też jest jasne dla nas, że to wyzwanie jakim jest remediacja i rekultywacja tych terenów jest nie do udźwignięcia dla gminy Kraków samodzielnie. Dlatego miasto musi aktywnie pozyskiwać środki na to zadanie - mówi posłanka Daria Gosek-Popiołek

Takie narzędzia jej zdaniem daje, w połączeniu z pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy, ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. - Chcemy, by nowy prezydent w najbliższej kadencji podjął działania na rzecz wpisania Białych Mórz na listę - podsumowuje.