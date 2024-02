Kandydat na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała, wspólnie z ekspertami zaprezentował program wyborczy: "Naszym celem jest miasto otwarte"

"Kraków stoi u progu olbrzymiej zmiany. Musimy zrobić wszystko, aby została ona zrealizowana na podstawie ambitnej wizji bardziej odważnego, sprawiedliwego i zorientowanego na potrzeby mieszkańców Krakowa" – to przesłanie konferencji programowej Łukasza Gibały, którą ogłosił w czwartek, 29 lutego. Kandydat na prezydenta wspólnie ze swoimi ekspertkami i ekspertami przedstawił efekty wielomiesięcznej pracy.

– Kraków potrzebuje prawdziwej zmiany, która uwolni potencjał tego miasta. Nasza wizja to nie są puste obietnice, lecz realizowalny plan, oparty na współpracy z szerokim gronem utalentowanych i doświadczonych ekspertów. Chcemy, aby Kraków był miastem otwartym, skupionym na potrzebach mieszkańców, z efektywnym transportem publicznym, inwestycjami w zieleń i nowe mieszkania, rozwijającym się równomiernie we wszystkich dzielnicach - mówił kandydat na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała. Karol Wałachowski, dyrektor programowy "Krakowa dla Mieszkańców" tłumaczył: – Nasz program to wynik 12 miesięcy intensywnej pracy 18 grup roboczych i setek spotkań. Pokazuje on skalę wyzwań, ambicji i możliwości, jakie otwierają się w mieście wraz ze zmianą prezydenta i rady miasta.

Kompleksowy program dla Krakowa

Według Wałachowskiego kluczowym zadaniem jest poprawa jakości życia: – Celem jest miasto otwarte, w którym wszyscy będą czuć się dobrze, bez względu na wiek, miejsce urodzenia, płeć, zamieszkiwaną dzielnicę czy status materialny. Chcemy Krakowa, którym będziemy kierować wspólnie z mieszkańcami i w którym ważne będą wszystkie osoby zaangażowane w jego tworzenie – mówił. – Kraków to nie tylko obrazki z widokówek, powinno to być miasto z wysoką jakością życia w każdej dzielnicy. Nie należy zapominać o szerszej roli Krakowa. To europejska metropolia, ważna dla Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Powinniśmy konkurować z Wiedniem, Bostonem czy Barceloną, a nie myśleć zaściankowo.

W programie Łukasza Gibały i "Krakowa dla Mieszkańców" znalazły się m.in. utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, powrót stołówek do szkół i otwarcie nowych samorządowych żłobków. Ważnym postulatem jest ochrona zieleni – tworzenie nowych parków XXL i przeznaczanie corocznie 5 proc. budżetu inwestycyjnego miasta na wykupy terenów pod nowe parki i lasy. Pojawiła się też zapowiedź metra, eksperci Gibały przedstawili także plan rozbudowy sieci tramwajowej i autobusowej, przede wszystkim do „białych plam transportowych”. Planowana jest poprawa jakości planowania przestrzennego, m.in. poprzez utworzenie Biura Architekta Miejskiego i wzmocnienie jego roli, a także budowa mieszkań na wynajem długoterminowy.

Podczas spotkania Mariusz Waszkiewicz podkreślał: - Kraków musi chronić swoje zielone płuca. Zobowiązujemy się do wykorzystania istniejących planów ochrony przyrody i zwiększenia obszarów zieleni, by poprawić jakość życia mieszkańców.

Audyt i zmiany w miejskich spółkach

Z kolei Krzysztof Wąsowicz tłumaczył: - Miejskie spółki wymagają audytu i wielu zmian. Należy uwspółcześnić narzędzia zarządzania i zwiększyć efektywność ich działania. Spółki są kluczowe dla jakości usług dla Mieszkańców Krakowa. Przekażmy je wreszcie w ręce fachowców i przeprowadźmy niezbędne zmiany.

- Krakowskie targowiska to nie tylko miejsca wymiany towarowej, ale przede wszystkim przestrzenie społeczne, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać, wymieniać opinie i doświadczenia. Są one sercem każdej z dzielnic, odzwierciedlając jej charakter i potrzeby. Ożywienie krakowskich targowisk to szansa na odbudowę lokalnych społeczności i promocję zdrowego stylu życia, a także wsparcie dla lokalnych producentów - wyjaśniał Michał Czerski.

Monitoring jakości wód, aktywna mobilność, rozproszenie ruchu turystycznego

- Oczyścimy krakowskie rzeki. Mieszkańcy zasługują na to, by bezpiecznie korzystać z walorów środowiska wodnego. Planujemy wprowadzenie systemu monitoringu jakości wód, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska wodnego w Krakowie - deklarował Mariusz Czop. Maja Zastawnik-Perkosz tłumaczyła: - Promowanie mobilności aktywnej, czyli na krótszych dystansach: wybieranie spaceru, roweru czy hulajnogi, przy zapewnionej odpowiedniej infrastrukturze, może mieć wymierny pozytywny wpływ na nasz codzienny ruch i – co za tym idzie – nasze zdrowie.

Z kolei Bartosz Paleta mówił: - Naszym celem jest rozproszenie ruchu turystycznego poprzez odpowiednią promocję zabytkowych, lecz pozostających poza utartymi szlakami dzielnic, takich jak: Kleparz, Krowodrza, Zwierzyniec, Dębniki, Podgórze czy Nowa Huta. Promocja mniej znanych dzielnic Krakowa pomoże rozłożyć ruch turystyczny i ożywić lokalną gospodarkę, podnosząc jednocześnie jakość życia mieszkańców.

Budowa mieszkań na wynajem długoterminowy

- Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Krakowie jest krytyczna i w dłuższej perspektywie zagraża rozwojowi naszego miasta. Nowy prezydent miasta musi wyznaczyć nowe standardy polityki mieszkaniowej. Proponujemy, aby Kraków podjął się roli aktywnego kreatora na rynku mieszkaniowym, inicjując budowę mieszkań na wynajem długoterminowy. 10 000 mieszkań na wynajem – w naszym przekonaniu uruchomienie budowy takiej liczby mieszkań to powinien być cel na najbliższą kadencję - wyjaśniał Jakub Kucharczuk.

Okienka dla seniorów, cmentarz dla zwierząt, Kombinat nowoczesnego biznesu

Aleksandra Owca dodała: - Mamy w programie postulat stworzenia Okienek dla Seniorów w Urzędzie Miasta. Takie okienka to potrzebne rozwiązanie – dla osób, które nie mają dziesiątek aplikacji w telefonie, potrzebują natomiast szacunku i cierpliwości. To okienko to także symboliczny pierwszy krok w dostrzeżeniu przez miasto problemu komunikacyjnego. Musimy wypracować razem z seniorami rozwiązania, które umożliwią im godne i równe traktowanie w placówkach publicznych.

Jacek Lewkowicz zapewnił: - Stworzymy cmentarz dla zwierząt. Krakowianie potrzebują miejsca, gdzie z należytą godnością, szacunkiem i spełniając wszystkie normy sanitarne pochowają ukochane czworonogi. Łukasz Lenda podsumował: - Arcelor Mittal od lat zapowiada, że chce się wycofać z naszego miasta. Urząd powinien aktywnie brać udział w tym procesie i prowadzić rewitalizację tego obszaru. Huta zasługuje na Kombinat nowoczesnego biznesu, wykorzystującego wiedzę krakowskich absolwentów. To ogromne przedsięwzięcie, które powinno stać się paliwem dla rozwoju Nowej Huty.

