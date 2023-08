Budowa nowej siedziby Akademii Muzycznej. Krakowscy radni są przeciwni wycince drzew

Radni chcą uratować drzewa przed wycinką. Przegłosowali rezolucję

Przy ulicy Skrzatów na krakowskich Grzegórzkach ma wyrosnąć kompleks budynków Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego. By uczelnia zyskała nową siedzibę, trzeba usunąć ponad 200 drzew. Na ostatniej (30 sierpnia) sesji Rada Miasta Krakowa podjęła rezolucję w sprawie ich ochrony przed wycinką. Skierowała ją do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, a także do rektora Akademii Muzycznej prof. Wojciecha Widłaka.