Mieszkańcy Krakowa mają więcej czasu, by wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących planu ogólnego Szymon Korta

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa organizuje dodatkowe spotkania z mieszkańcami w związku z przystąpieniem miasta do sporządzenia planu ogólnego. Do tej pory krakowianie mieli możliwość konsultacji tego tematu podczas spotkań organizowanych przez planistów w lutym i marcu. Mieszkańcy mogą składać wnioski do 26 kwietnia, wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii.