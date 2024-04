Kiedy krakowskie fontanny zostaną uruchomione? W oczekiwaniu na wodę kaczki spacerują po... betonie

Plan uruchomienia fontann w Krakowie

Na kwestię braku wody w miejskich fontannach zwróciła uwagę nasza czytelniczka, która przesłała do nas wiadomość:

- Dzień dobry. Chciałam zwrócić Państwa uwagę na nieczynną fontannę w Parku Krakowskim. Biedne kaczki muszą chodzić po betonie, mimo iż nie ma zimy, a nawet zdarzają się upalne dni i mogłyby się ochłodzić. Kiedy ta fontanna ruszy? - pyta nas w liście jedna z mieszkanek Krakowa.

W odpowiedzi na pytania mieszkańców, urzędnicy miasta podali terminy, kiedy to krakowianie mogą spodziewać się uruchomienia fontann. Fontanny pływające nad Zalewem Nowohuckim oraz fontanna na placu Axentowicza mają zostać uruchomione do końca czerwca, a ich działanie zaplanowano w godzinach od 10.00 do 21.30.

Magdalena Wasiak z KEGW informuje, że większość miejskich fontann ruszy 15 czerwca, jako część planu oszczędnościowego przyjętego przez prezydenta miasta. Wyjątkiem jest fontanna w Parku Krakowskim, która zostanie uruchomiona wcześniej ze względu na okres lęgowy kaczek.