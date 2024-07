Kraków. Spaskudzili bulwary Wisły na wakacje. Czy z kładką Kazimierz-Ludwinów znów będzie pięknie?

Po stronie Kazimierza drewniane zagrody, blachy, materiały, istny skład budowlany. I ryjące w ziemi koparki. Po stronie Ludwinowa, w rejonie dawnego hotelu Forum - podobnie, ale tu już widzimy pierwsze stalowe konstrukcje przyszłego przyczółka kładki. Krajobraz, no cóż, jakby ktoś bulwary zaorał. I również leży sporo materiałów i sprzętu budowlanego. Tu również pracują już koparki. Na zielonej łączce nad Wisłą nie poleżysz. Ale cóż - to przecież plac budowy. Jednym się to podoba drugim nie.

Kładka Kazimierz-Ludwinów

Do kładki trzeba dołożyć pieniędzy

Urzędnicy poinformowali: "Warto też zaznaczyć, że w związku z pytaniem Małopolskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków o możliwość ograniczenia najazdów na Bulwarze Inflanckim, zwróciliśmy się do projektanta z prośbą o rozważenie wprowadzenia korekt do projektu w tym zakresie. Projektant przekazał nam - w ramach sprawowanych nadzorów autorskich - rozwiązania architektoniczne kładki uwzględniające wytyczne MWKZ. Dodatkowo poinformował, że do sprawdzenia poprawności przyjętych rozwiązań konieczne jest wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Mając to na uwadze, zleciliśmy wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej w zakresie zaproponowanych zmian przez projektanta. Koszt tego opracowania to ok. 500 tys. zł. Tak więc łącznie, aktualny koszt kontraktu to nieco ponad 114 mln zł z czego 65 mln zł dofinansowania z w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych"