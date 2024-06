Otwarty wiadukt na zakopiance w Gaju pod Krakowem. Kierowcy mogą już przemieszczać się nad drogą krajową nr 7

Przejazd płynny i bezpieczniejszy

Węzeł w Gaju to nie tylko wiadukt nad drogą, który służy do połączenia dwóch części wioski, ale wraz z tą inwestycją powstały dodatkowe pasy na zakopiance, pozwalające na płynne włączanie się do ruchu i na bezpieczny zjazd w ul. Widokową i ul. Zadziele.

Jak wskazuje GDDKiA, to szczególnie ważne w miejscu, w którym zgodnie z danymi Generalnego Pomiaru Ruchu 2021 każdego dnia przejeżdża średnio prawie 60 tysięcy pojazdów. W latach 2015-2022 doszło tam do 15 wypadków, w ośmiu brali udział piesi. W wypadkach zginęły cztery osoby.