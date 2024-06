Planty Nowackiego konkurencją dla Plant Krakowskich w Starym Mieście? Zielona enklawa w Starym Podgórzu

Najstarszy park w Podgórzu położony na terenie zasypanego średniowiecznego stawu królewskiego przy ujściu Wilgi do Wisły. Część parku na której została wykonana w 2008r inwestycja polegająca na kompleksowym zagospodarowaniu terenu. Wykonano między innymi plac zabaw, dwa boiska sportowe oraz liczne nasadzenia drzew i krzewów. Jest to uroczy zakątek miasta, idealny na leniwe przedpołudnie, spacer z czworonogiem czy rodzinny piknik. W cieple dni trudno tu o wolną ławkę, gdyż są one chętnie zajmowane przez uroczych, gadatliwych staruszków.

