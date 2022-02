Kraków. Skatepark w parku Młynówka Królewska przejdzie metamorfozę

W przyszłym skateparku pojawi się nowa nawierzchnia, a wyprofilowane przeszkody pozwolą pasjonatom takiej aktywności sprawdzić swojej siły na deskorolce, hulajnodze czy też rowerze BMX!

Jest to też świetna okazja do wspólnego spędzania czasu i poznawania nowych ludzi. Wiele osób nie traktuje skateboardingu wyłącznie jako sportu ekstremalnego, dla wielu jest on sposobem na życie.

Dodatkowo pojawią się także ławki, kosze na śmieci oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej.