Kraków. PKP buduje i odnawia a wandale niszczą, bazgrzą i psują reputację miasta

Może nie jest to finezyjna architektura, ale po remoncie lepiej prezentuje się odnowiony budynek nastawni Kraków Główny. Obecnie wykonawcy przygotowują go do odbiorów. Dzięki modernizacji wygodniejsze warunki pracy zyskają dyżurni ruchu, odpowiedzialni za bezpieczeństwo pociągów na stacji. Nowe pomieszczenia posłużą też innym kolejarzom, na co dzień pracującym przy krakowskich torach.

I pięknie. Może kolejarze przypilnują budynku, w którym pracują by nie padł ofiarą wandali. Nie udało się to natomiast w kwestii estakady w Podgórzu o czym pisze nasz Czytelnik:

"Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na temat dewastacji nowych obiektów infrastruktury PKP, szczególnie w obszarze Podgórza.

Dla przykładu:

- niedawno oddany do użytku przejazd pod wiaduktem kolejowym, gdzie pojawiły się antysemickie hasła. Jest to tym bardziej rażące, że w niedalekiej odległości znajduje się fragment muru Getta, który odwiedzają turyści.

- estakady ciągnące się od ulicy Dekerta do Powstańców Wielkopolskich - już od paru lat są zapełnione bazgrołami

Pokazuje to, że PKP nie dba o zabezpieczenie obiektów, za które odpowiada. Gdy są one dewastowane, nie poczuwa się do przywrócenia odpowiedniego stanu"