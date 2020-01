Kraków. Parkingi na 1200 aut przy Błoniach? Mają być konsultacje społeczne w sprawie przebudowy stadionu Wisły i jego otoczenia

Przyznał, że koncepcja budowy dwóch parkingów była skonsultowana z Zarządem Transportu Publicznego. Pomysł jest taki, że powstanie parkingu przy stadionie, ale też w sąsiedztwie przystanku tramwajowego od strony al. 3 Maja, rozwiąże m.in. problem autokarów przywożących turystów do miasta - mogliby się oni tam przesiadać do tramwaju.

Przypomnijmy, że miasto planuje przebudowę stadionu Wisły w związku z przygotowaniem tego obiektu do organizacji igrzysk europejskich w 2023 r. Na stadionie miałaby się odbyć ceremonia rozpoczęcia i zakończenia tej imprezy. W ramach inwestycji mają być przebudowane m.in. powierzchnie pod trybunami, by poprawić funkcjonalność obiektu. Przy stadionie planuje się też budowę dwóch naziemnych parkingów kubaturowych w sumie na 1200 miejsc.

- Nie wyobrażam sobie, by w rejonie stadionu nie było miejsc postojowych. W dniach meczów odbywa się dzikie parkowanie w promieniu kilku kilometrów od stadionu, mamy tam wolną amerykankę. Projekty dotyczące budowy parkingów będą konsultowane również z Wisłą Kraków. Takie parkingi stwarza nowe możliwości. Na przykład klub będzie mógł wykorzystać do swoich potrzeb powierzchnie na dachach tych obiektów. Parkingi przynosiłyby dodatkowe dochody pozwalające współfinansować utrzymanie obiektu - podkreślał dyr. Hanczakowski. Przyznał, że miejscami postojowymi w tej okolicy zainteresowana jest Akademia Górniczo-Hutnicza, jednostki miejskie mające swoje siedziby w pomieszczeniach pod trybuną od strony parku Jordana, jak i klub.

Dyrektor Hanczakowski wyliczył też, że przebudowane byłyby powierzchnie pod trybuną południową (od strony Błoń), gdzie kiedyś mieściły się szatnie piłkarskie i baseny odnowy biologicznej, a od lat, odkąd Wisła wyprowadziła się do centrum treningowego w Myślenicach, są opuszczone i niszczeją. Plany są też takie, by poprawić wygląd fasad stadionu. Zmodernizowany ma być też system wentylacji i zadaszenie. Przypomnijmy, że zakończenia dachów trybun przed laty zostały zdemontowane (po tym jak z jednego dachu na drugi spadł lód i go uszkodził) i do dziś ich nie przywrócono.