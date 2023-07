Kraków. Od połowy lipca na lotnisku w Balicach działa nowy sklep Victoria’s Secret.

Victoria's Secret to rozpoznawalna na całym świecie oferta bielizny, którą uzupełnia wybór mgiełek i balsamów do ciała. Warta uwagi jest również kategoria spodni dresowych, bluz i spodenek, która w sklepach pod szyldem Victoria’s Secret jest dostępna wyłącznie w segmencie travel retail. Na rynku lokalnym tego typu produkty są oferowane w ramach odrębnego konceptu Victoria Secret Pink.

Poza najnowszym Victoria’s Secret, będącym częścią The Gallery in Kraków, Lagardère Travel Retail prowadzi na lotnisku w podkrakowskich Balicach także sklepy: 1Minute, So Coffee, Aelia Duty Free, Aelia Beauty, Discover Kraków, Premium Food Gate, Relay, Toys Store, Virgin, #VisitKraków, a także modowe: The Gallery in Kraków.

Współpraca Grupy z portem lotniczym trwa od 2007 roku.