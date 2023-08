Kraków. Mieszkańcy i aktywiści domagają się należytej ochrony drzew przy inwestycjach. Chcą wprowadzenia standardów jak w innych miastach

- Ustawa o ochronie przyrody nie podejmuje w ogóle tego tematu. Definiuje jedynie zniszczenie oraz uszkodzenie drzewa poprzez procent usunięcia korony - mówi Aleksandra Piotrowska, aktywistka Akcji Ratunkowej dla Krakowa, obrończyni Sudołu i dodaje - “Z doświadczenia wiemy, że decyzje środowiskowe nie zawierają dokładnych wytycznych dotyczących ochrony drzew, przez co drzewa w procesie inwestycyjnym pozostają praktycznie bez ochrony, zdane na łaskę wykonawcy. Jeśli chcemy realnie chronić drzewa, to wprowadzenie standardów jest niezbędne. Wykonawcy muszą mieć świadomość, że są zobowiązani ich przestrzegać, a mieszkańcy powinni mieć skąd czerpać wiedzę o tym, jak to powinno wyglądać.”

Standardy działają w innych miastach

Społecznicy deklarują współpracę z Urzędem Miasta w zakresie prowadzenia wspomnianych standardów, jednak podkreślają, że równie ważne jest, by drzewa chronić przed wycinkami i robić wszystko, by zminimalizować ich liczbę konieczną do usunięcia. O to walczyli np. mieszkańcy skupieni w inicjatywie Tramwaj na Mistrzejowice, którzy dokonali dwóch społecznych audytów w celu ograniczenia skali wycinki.