Ratowanie Zakrzówka przed zabudową. Krakowianie apelują do władz miasta

Zakrzówek - unikalny obszar pod presją inwestycji

"Presja inwestycyjna znowu grozi zniszczeniem tego unikalnego obszaru! W obecnej sytuacji postępujących zmian klimatycznych ochrona ekosystemu Zakrzówka, ochrona rzadkich zwierząt i roślin w ich naturalnym środowisku, zachowanie tak dużego obszaru retencji wody - to szansa zatrzymania katastrofy ekologicznej. To ratowanie przed zalewaniem wodą najbliższych osiedli, zachowanie korytarza przewietrzania miasta, to walka z zanieczyszczeniem miasta spalinami i hałasem, to zachowanie natury w jej niezmiennej formie - dla kolejnych pokoleń. Decyzje dotyczące przyszłości Zakrzówka nie mogą być podejmowane wyłącznie pod wpływem kryteriów ekonomicznych!" - alarmują inicjatorzy petycji.