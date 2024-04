Nowy park w Krakowie? Apel o utworzenie zielonej enklawy przy Podwawelskim i ulicy Ceglarskiej

- Podczas uchwalania planu ogólnego rozstrzygnie się przyszłość zielonego oazy, która uchowała się wśród gęstej zabudowie, bo jej spora część była przeznaczona jako rezerwa pod kanał ulgi, z którego planów budowy rząd się wycofuje, co otwiera dyskusje o przyszłości terenu. Ważne jest, że od mieszkańców popłynął mocy sygnał, iż nie ma zgody na zabudowę jednej z ostatnich enklaw przyrody w okolicy - podkreśla Krzysztof Kwarciak."

Zieleń zamiast kanału i zabudowy

"- Obecnie spory teren zielony jest przedzielony zardzewiałymi ogrodzeniami i znajduje się na nim wiele rozpadający się bud oraz ruin. Sytuacja bez wątpienia wymaga zmian. Miejsce powinno jednak służyć mieszkańcom, a nie stać się kolejnym placem budowy. Dobrze, że plany powstania kanału ulgi odchodzą do przeszłości. Trudno znaleźć jakieś sensowne argumenty za przekopaniem połowy miasta, a wizja barek z węglem płynących przez centrum Krakowa pozostanie już na zawsze tylko mocno oderwaną od rzeczywistości fantazją. Dzięki koncepcji budowy kanału spory teren był jednak chroniony przed zabudową, co sprawiło, że wśród gęstej zabudowy powstała swoista zielona oaza, którą wypełnia bujna przyroda - komentuje Krzysztof Kwarciak."

Zbiórka podpisów pod petycją o utworzeniu "Parku Ulgi" rozpoczęła się w styczniu tego roku. Nazwa nawiązuje do przeznaczenia terenu pod kanał ulgi, a także do potrzeby tworzenia zielonych zakątków, które oferują mieszkańcom wytchnienie od miejskiego zgiełku.

- Obszar może się stać łakomym kąskiem dla inwestorów i przy okazji uchwalania planu ogólnego dla miasta pewnie będą się pojawiały postulaty dopuszczenia intensywnej zabudowy, bo przy procedowaniu studium i miejscowych planów takie propozycje trafiały na odpór ze względu na konieczność zachowania rezerwy terenu pod kanał. Jak ten argument zniknie to ciężko przewidzieć jakie rozstrzygnięcia mogą wkrótce zapaść Zazwyczaj deweloperzy są o krok przed mieszkańcami i często inwestorom udaje się przeforsować postulowane rozwiązania. Chcę, żeby tym razem było jednak inaczej, czego wyrazem jest petycja. Dlatego już teraz walczymy o przyszłość terenu - dodaje przewodniczący Stowarzyszenia "Ulepszamy Kraków!".

Park składający się z dwóch części

Zgodnie z propozycją przewodniczącego Stowarzyszenia "Ulepszamy Kraków!", park miałby składać się z dwóch części. Pierwsza obejmowałaby obszar w rejonie ulic Konopnickiej, Komandosów, Rozdroże i Kapelanki. Do parku miałby zostać też włączony teren tzw. ogrodnika, czyli obszar, który już jest przewidziany w planie jako miejsce rekreacji.

"- Nic nie słychać o działaniach miasta w sprawie wykupu tej działki. Apel ma zmobilizować miejskich włodarzy do podjęcia inicjatywy w sprawie zakupu terenu. Na części obszaru znajdują się ogródki działkowe lub ich pozostałości, ale da się wytyczyć sporej wielkości parku bez ingerowania w ROD-y - przekonuje Krzysztof Kwarciak."

Druga część parku obejmowałaby rejon ulic Ceglarskiej, Kobierzyńskiej, Pychowickiej i Świętego Jacka. Spory fragment terenu porasta lasek, do którego ciężko się jednak dostać ze względu na ogrodzenia.

"- Choć wykupy wiązały by się z wydatkami to byłaby jednak świetna inwestycja dla mieszkańców, która mogłaby przynosić korzyści przez pokolenia. Tereny od dziesiątek lat są wyłączone z zabudowy, a obecnie obowiązujące plany przeznaczają parcele na zieleń, co może zmniejszyć koszty zakupu. Mówimy o jednej z ostatnich enklaw przyrody w gęsto zurbanizowanym obszarze. Takie miejsca są na wagę złota i warto wykorzystać okazje jaka się pojawia - zaznacza Krzysztof Kwarciak."