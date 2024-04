Linia tramwajowa na osiedle Kliny z pętli w Borku Fałęckim czy z Ruczaju? Studium ma dać odpowiedź

Władze Krakowa zamieściły ogłoszenie o przetargu na Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny. Wykonawca będzie miał za zadanie przygotowanie co najmniej 6 wariantów. Podstawowe pytanie jest takie, gdzie nowe połączenie ma się rozpoczynać, czy na Borku Fałęckim, a może na Ruczaju, albo tam gdzie planowana jest ul. 8 Pułku Ułanów, czyli na skrzyżowaniu ul. Kapelanka, Brożka i Grota-Roweckiego. Zdania mieszkańców już są podzielone. Eksperci przyznają, że wiele będzie zależeć od szczegółowych analiz.

- Problem w rejonie osiedla Kliny jest taki, że układ drogowy jest tam niedrożny od wielu lat, a nie można już zwiększyć liczby autobusów. Jeżeli faktem staną się deklaracje deweloperów, że wybudują w ciągu najbliższych latach kilka tysięcy nowych mieszkań, a do 2030 roku liczba mieszkańców osiedla Kliny może wzrosnąć o kilkanaście tysięcy, to bez dodatkowej infrastruktury może tam dojść do komunikacyjnego paraliżu, choć mieszkańcy uważają, że już tak jest - mówi radny Michał Starobrat (Kraków dla Mieszkańców). Pod koniec zeszłego roku (wtedy jako szef klubu Nowoczesny Kraków) był jednym z inicjatorów uchwały Rady Miasta ws. budowy linii tramwajowej na os. Kliny. Teraz z zadowoleniem przyjął informację o przetargu na Studium dla tej trasy. - Brak odpowiednich rozwiązań komunikacyjnych w rejonie osiedla Kliny jest niedopatrzeniem miasta, biorąc pod uwagę, jaką mamy tam zabudowę i jakie są plany budowy kolejnych bloków. Cieszę się, że urząd nie czeka, aż będzie po wyborach i już teraz ogłasza zamówienie na Studium. Z drugiej strony można powiedzieć, że szkoda, iż tak późno. Dobrze jednak, że coś się dzieje - komentuje radny PO Grzegorz Stawowy, który też przekonywał wcześniej, że na os. Kliny potrzebne jest połączenie tramwajowe.

6 wariantów dla transportu zbiorowego na osiedle Kliny

Zamówienie dotyczące komunikacji na os. Kliny związane jest z opracowaniem przez wykonawcę co najmniej 6 wariantów przebiegu nowej trasy:

Wariant I: linia tramwajowa biegnąca od istniejącej pętli tramwajowej Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunscha i ul. Humboldta z odejściem w stronę Klin;

Wariant II: linia tramwajowa biegnąca wzdłuż ul. 8 Pułku Ułanów z przedłużeniem w kierunku południowym;

Wariant III: linia tramwajowa biegnąca od przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I wzdłuż Lasu Borkowskiego do obszaru Klin;

Wariant IV: linia tramwajowa biegnąca od przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I wzdłuż ul. Żywieckiej Bocznej do obszaru Klin;

Wariant V (rozwiązanie autorskie): linia tramwajowa o przebiegu zaproponowanym przez wykonawcę;

Wariant VI (alternatywny): zakładający obsługę obszaru Klin innym niż tramwaj środkiem transportu publicznego - autobusem, koleją.



- Nie chciałbym wskazywać, który wariant uważam za optymalny. Wierzę w to, że firma, która wygra przetarg i przygotuje Studium, udowodni w nim i wskaże optymalny wariant, biorąc pod uwagę aspekty: ekonomiczny, terenowy, społeczny i ekologiczny - wylicza radny Michał Starobrat.

Radny Grzegorz Stawowy zwraca uwagę: - Eksperci wskażą najlepsze rozwiązanie, ale jeżeli ktoś chce znać moje zdanie, to nowa linia mogłaby prowadzić z osiedle Kliny w dwóch kierunkach do pętli "Czerwone Maki" na Ruczaju i do Borku Fałęckiego. Dałoby to możliwość dywersyfikacji przejazdu. Im więcej kanałów komunikacyjnych, tym większa atrakcyjność transportu zbiorowego. Istotne jest też zaplanowanie dobrego skomunikowania Klinów z przystankiem szybkiej kolei w Opatkowicach. W specyfikacji przetargowej zaznaczono, by planując połączenie tramwajowe na os. Kliny wziąć także pod uwagę inne planowane miejskie inwestycje w tym rejonie: rozbudowę ul. Bunscha i budowę ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej; budowę ul. 8 Pułku Ułanów; budowę drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Opatkowicach; budowę ul. Nowa Bartla - od ul. Zawiłej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny – Zacisze.

Ekolodzy proponują rozwiązania tunelowe

Na opracowanie wariantów dla trasy na os. Kliny oczekują ekolodzy, którzy przyznają, że teren jest trudny, bowiem znajdują się tam cenne obszary zieleni. Mają jednak podpowiedź w tym zakresie.

- Mam mieszane uczucia, bo trzeba jakoś rozwiązać problem z komunikacją publiczną w rejonie osiedla Kliny, ale też maksymalnie ochronić tereny zielone. Skłaniałbym się do tego, by maksymalnie jak się da nową trasę poprowadzić w tunelu. Istotne jest też to, by nie był to tunel budowany na zasadzie odkrywkowej, na zasadzie, że najpierw wytnie się drzewa, wykopie tunel, a później będą nasadzenia. Nie tędy droga. To powinno być wykonane przewiertem - przekonuje Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody w Krakowie.

"Na podstawie przedstawionych przez wykonawcę rozwiązań, zaproponowane zostaną szacowane linie zajętości terenu pod inwestycję. Szczegółowość rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych powinna umożliwić ocenę stopnia kolizji analizowanych wariantów z istniejącym zagospodarowaniem terenu, jak również ocenę podstawowych parametrów mających wpływ na szacunek kosztów inwestycji" - podkreślono w zamówieniu.

Na osiedlu Kliny zaplanują pętlę tramwajową

Wykonawca Studium będzie miał za zadanie wskazać wariant preferowany. Dla każdego wariantu mają zostać wykonane wizualizacje: przebiegu linii tramwajowej wraz ze zlokalizowaniem przystanków, pętli tramwajowej w obszarze os. Kliny, propozycji wariantu alternatywnego.

- Uważam, że tego typu analizy są potrzebne. Są w stanie pokazać czarno na białym jakie są ewentualne przeszkody związane z realizacją poszczególnych wariantów. Często zabiera się głos, mówiąc, że jakieś rozwiązanie jest bez sensu, bo czegoś nie da się zrobić. tego typu Studium służy do tego, byśmy mieli pewność, jaki przebieg linii jest najlepszy. Dobrze mieć zawsze wybór między kilkoma wariantami - komentuje rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata. - Nie możemy też oceniać wariantów tylko w perspektywie tego, co się dzieje dzisiaj. Ważne jest także to, by analiza wielowariantowa brała pod uwagę docelowy rozwój miasta w perspektywie 20, 30 lat - dodaje. Oferty w przetargu na wykonanie Studium dla linii tramwajowej na os. Kliny będą przyjmowane do 23 kwietnia 2024 roku. Raport WEI: Samochód konkurencyjny względem zbiorkomu

