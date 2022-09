Kraków. Miasto szuka oszczędności i czasowo ogranicza działanie fontann na Zalewie Nowohuckim

Od kilku lat na zalewie w Nowej Hucie możemy oglądać pływające fontanny. Ich działanie umożliwia konsola sterowania manualnego, dzięki której każdy ma możliwość uruchomienia pokazów wody i świateł. Konsola posiada czujniki zbliżeniowe w kształcie, jaki odpowiada rozmieszczeniu agregatów fontannowych na wodzie, co ułatwia zabawę strumieniami wody. Każdy czujnik przypisany jest do pojedynczego strumienia wody. W momencie, gdy któryś z czujników wykryje obecność dłoni nad sobą, to fontanna przechodzi z trybu automatycznego w tryb manualny.

Osoba bawiąca się konsolą jest w stanie dłońmi uruchomić dwa strumienie wody. Aby zadziałały wszystkie, potrzebne jest współgranie kilku osób, co daje możliwość ciekawej zabawy. Gdy tylko czujniki wykryją ruch, to fontanna uruchamiana jest w tryb pracy manualnej. Fontanna przechodzi z trybu pracy manualnej w tryb pracy automatycznej zawsze, gdy przez 10 sekund nie będzie żadnej zmiany działania strumieni.