Kraków. Kiedy tramwaj podjeżdża na przystanek pasażerowie musza uważać na rowerzystów i użytkowników hulajnóg

Niebezpieczne sytuacje

Nasz czytelnik zauważa, że 24 czerwca doszło tam do potrącenia przez użytkownika hulajnogi starszej osoby chcącej wsiąść do tramwaju. Do podobnych niebezpiecznych sytuacji dochodzi tam wielokrotnie.

"Nie czekajmy aż ktoś zostanie inwalidą lub nieboszczykiem" - apeluje autor listu.

Napisaliśmy do krakowskich urzędników, aby odnieśli się do tej sprawy. Czekamy na odpowiedzi.