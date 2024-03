Kraków na wojnie z porzuconymi hulajnogami. 5600 uprzątniętych, będą usuwane z większego obszaru

Porzucone hulajnogi w Krakowie

Interwencje związane z hulajnogami

W zeszłym roku takich interwencji było od sierpnia (czyli od czasu uruchomienia serwisu) ok. pięć i pół tysiąca. Zimą, kiedy skończyła się umowa z firmą zbierającą hulajnogi, zajmowały się tym same firmy wypożyczające, a także pracownicy ZTP. Problem jednak w zasadzie nie występował – od grudnia do końca lutego takich działań podjętych było łącznie 58 (z czego w lutym tylko 2).

Obszar sprzątania hulajnóg

Na razie do objęcia obsługą będzie taki sam obszar co ostatnio. Jednak stopniowo od kwietnia będzie się on powiększał. W związku z tym planowane jest w tym roku udostępnienie ok. 130 nowych punktów mobilności (czyli łącznie będzie ich ok. 300). Będą one rozmieszczone na obszarze zbliżonym do obszaru Strefy Płatnego Parkowania (co oznacza, że teren działania firmy relokującej powiększy się na zachód w kierunku Alei Kijowskiej, a od północy i wschodu obejmie m.in. Grzegórzki i Osiedle Oficerskie).