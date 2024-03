Wiemy, kiedy dla mieszkańców Wzgórz Krzesławickich zakończy się tramwajowa udręka. Pasażerowie będą mieli też bliżej do urzędu pracy Marcin Banasik

W maju mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich będą mogli dojechać tramwajem po przebudowanej linii do przystanku Elektromontaż, a pod koniec października przed Wszystkimi Świętymi tramwaj dojedzie do przystanku Jarzębiny. Tak planuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwotnie tramwaje miały tam dojechać w ubiegłym roku na 1 listopada. Zmieniona trasa tramwaju sprawi, ze petenci Grodzkiego Urzędu Pracy przy ul. Wąwozowej podróżujący tramwajem będą mieli bliżej do placówki.