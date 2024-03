MPK Kraków idzie w miniaturyzację. Czy to przyszłość komunikacji zbiorowej? Marcin Banasik

Minibus czeka na pasażerów na pętli autobusowej na os. Na Stoku Marcin Banasik

Wąskie ulice i ciasne zakręty na obrzeżach Krakowa i w podmiejskich miejscowościach to zmora kierowców komunikacji miejskiej. Klasyczne autobusy nie mieszczą się tam na zakrętach. Miasto miało dwa rozwiązania tej sytuacji. Pierwsze to poszerzenie dróg, które wiązało się z kosztownym wykupem gruntów od prywatnych osób. Drugie to posłanie na te trasy miniatobusów. Od kilku miesięcy uliczkami Grębałowa na wschodzi miasta i Dębnik na zachodzie jeżdżą 7,4 metrowe busy, które doskonale radzą sobie w wąskich miejscach. Miasto zapowiada już otwarcie kolejnych linii z busami, które mogą przewieźć do 30 osób.