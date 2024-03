Kraków uruchamia nową linię autobusową nr 116, wydłużona zostanie linia 196. Pasażerowie dojadą do pętli tramwajowej Czerwone Maki P+R

Linia 116 pojedzie tylko w dni powszednie, w godz. 6-18, mniej więcej co 60 minut. Nowa trasa będzie obsługiwana przez mini autobusy, które dołączyły do floty krakowskiego przewoźnika w pierwszej połowie lutego 2024. To pojazdy o długości 7,4 metra, które mogą przewieźć jednocześnie prawie 30 pasażerów (w tym 13 na miejscach siedzących).

- Nowa linia będzie kursować po trasie: Czerwone Maki P+R – Czerwone Maki, Bunscha, Mochnaniec, Skotnicka, Kozienicka – Podgórki Tynieckie (powrót ulicami: ks. Wujka, Jana Chryzostoma Paska, Orszy-Broniewskiego) – podaje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

„116” zatrzyma się na przystankach: Czerwone Maki P+R 04, Czerwone Maki P+R 02, Mochnaniec 02, Skotniki Szkoła 02, Brücknera 02, Skotniki 04, Fort Skotniki 02, Orszy-Broniewskiego 02, Podgórki Tynieckie 01, Kozienicka 01, Orszy-Broniewskiego 01, Fort Skotniki 01, Skotniki Kościół 01, Brücknera 02, Skotniki Szkoła 03, Mochnaniec 01, Czerwone Maki P+R. Obsłuży również nowy przystanek - Kozienicka 02, utworzony przy ul. Kozienickiej, w rejonie posesji nr 46.