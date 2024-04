Wypadek w Krakowie. Zderzenie autobusu MPK z autem dostawczym na ul. Fieldorfa Nila Piotr Rąpalski

O poranku doszło do zderzenia samochodu dostawczego z autobusem MPK na ulicy Fieldorfa Nila. Oba pojazdy mocno skasowane, wjechały na siebie czołowo. Wygląda jednak na to, że to auto dostawcze znalazło się w nieodpowiednim miejscu. Co najmniej 5 osób zostało rannych.