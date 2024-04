Powiat krakowski. Potworny wypadek z udziałem trzech pojazdów. Dwie osoby trafiły do szpitala! Ewa Wacławowicz

W Brończycach, w powiecie krakowskim, doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów dostawczych i jednego osobowego. Strażacy używali narzędzi hydraulicznych do wydobycia poszkodowanych osób. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zdarzenia.