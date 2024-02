Zmiany w komunikacji w Krakowie - remont na Kościuszki, a na trasy wyruszają nowe autobusy

Przebudowa ul. Kościuszki – zmiany w kursowaniu autobusów

Wodorowy autobus przegubowy miał swoją światową premierę w 2022 roku w Krakowie. To pojazd zeroemisyjny - jedyną substancją wydzielaną podczas jazdy jest para wodna. Pojazd jest przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Posiada klimatyzację, monitoring i system informacji pasażerskiej. Jednocześnie może przewieźć 123 osoby, w tym 44 na miejscach siedzących.

Do tankowania wodoru w MPK SA w Krakowie służy mobilna stacja ORLEN Południe, zlokalizowana na terenie zajezdni autobusowej w Płaszowie. Przypomnijmy, że jest to pierwsza mobilna stacja Orlenu do tankowania wodoru w Polsce. MPK SA eksploatuje autobusy wodorowe już od czerwca 2022 roku. Do tej pory były to pojazdy o długości 12 m. Teraz po raz pierwszy na linię wyjechał autobus przegubowy.

Krakowski przewoźnik planuje zamówić 10 autobusów zasilanych wodorem. W ubiegłym roku został złożony wniosek o dofinansowanie ich zakupu ze środków UE.