Plaga nieodpowiedzialnych kierowców w Krakowie. Zajeżdżają drogę autobusom MPK, cierpią pasażerowie

W ubiegłym tygodniu doszło do kilku poważnych zdarzeń, które były spowodowane właśnie takim nieodpowiedzialnym zajechaniem drogi naszym prowadzącym autobusy. Efekt? Konieczność gwałtownego hamowania, żeby uniknąć mocnego zderzenia i ranne osoby w autobusie. "Dla kierowców samochodów to pewnie tylko niewinny manewr, dla pasażerów - realne zagrożenie" - dodaje MPK Kraków.

20 marca

Godz. 9.30, al. Gen. Andersa – kierowca MPK pracujący na linii nr 172 musiał gwałtownie hamować, bo drogę zajechał mu samochód osobowy marki Volkswagen. W wyniku hamowania dwóch pasażerów odniosło obrażenia: mężczyzna w wieku ok. 70 lat (uraz kręgosłupa) oraz mężczyzna ok. 80 lat (uraz nosa). Policja została wezwana na miejsce, kierowcy samochodu, który zajechał drogę autobusowi grodzi mandat w wysokości 5 000 zł.

20 marca

Tego dnia doszło do podobnego zdarzenia na al. Mickiewicz, które opisała pasażerka autobusu: Treść zgłoszenia: Dzień Dobry; Chciałam bardzo pochwalić Pana Kierowcę z linii 144, który prowadząc dzisiaj pojazd w kierunku pętli Prądnik Biały zachował dużo zimnej krwi i opanowania. Po ruszeniu z przystanku "Muzeum Narodowe" na wysokości Szkoły Mechanicznej kierująca samochodem osobowym marki Toyota wjechała bez ostrzeżenia i z impetem na pas, którym jechał nasz autobus i doprowadziła do zderzenia. Kierowca autobusu chcąc ratować sytuację i minimalizując mogące nastąpić konsekwencje nagłego hamowania w porę lekko przyhamował. Następnie autobus uderzył w samochód osobowy i się zatrzymał. Kierowca natychmiast wysiadł i kilkukrotnie zapytał wszystkich pasażerów czy nikomu nic się nie stało i czy nikt nie potrzebuje pomocy medycznej. Po upewnieniu się, że wszystko jest z pasażerami w porządku Pan Kierowca otworzył jedną połówkę przednich drzwi, wysiadł zatrzymał ruch na prawym pasie i po kolei bezpiecznie wyprowadził wszystkich pasażerów na chodnik. Takie zachowanie to pełen profesjonalizm, gratulację, że Wasza firma potrafi tak dobrze wyszkolić pracowników, którzy zachowują w takich sytuacjach spokój i opanowanie. Imię i nazwisko nadawcy: Kamila

21 marca

Ponownie al. Gen. Andersa, kierowca autobusu linii nr 123 został zmuszony do gwałtownego hamowanie, bo drogę zajechał mu samochód osobowy marki Volkswagen. W wyniku zdarzenia poszkodowana została pasażerka w wieku ok. 80 lat, która została zabrana do szpitala z urazem biodra. Kierowca samochodu zatrzymany, przyznał się do zajechania drogi.