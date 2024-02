Władze Krakowa planują linię tramwajową z Ruczaju do granic ze Skawiną. Jest już przetarg na koncepcję

"Warianty koncepcji powinny przedstawiać jedynie rozwiązania, które są możliwe i realne do wykonania. Dla opracowanych wariantów, wykonawca powinien przygotować wielokryterialną analizę porównawczą każdego z tych wariantów. Spośród zaproponowanych wariantów wykonawca zobowiązany jest do wskazania wariantu preferowanego w oparciu o m.in.: warunki ruchu, bezpieczeństwo, ekonomikę realizacji, niezbędną zajętość terenu, możliwość pozyskania terenu, opinie jednostek miejskich i wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, rad dzielnic, etc. Dla wybranego przez zamawiającego wariantu wynikowego, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia. Wariant wynikowy może być także kombinacją poszczególnych wariantów" - wskazano w zamówieniu przetargowym.