Kraków. Zmiany w komunikacji miejskiej na Wielkanoc i Święto Bożego Miłosierdzia

30 marca, Wielka Sobota:

31 marca, Niedziela Wielkanocna:

Święta Wielkanocne 2024 w Krakowie to kalendarz pękający w szwach. Tradycyjnie włodarze miasta i przedstawiciele krakowskiego kościoła zapraszają na wspólne święcenie pokarmów o godz. 12. na Rynku…

Podczas trwania jarmarku odpustowego Emaus przy Błoniach na alejce pieszo-rowerowej wzdłuż al. 3 Maja oraz na odcinku alejki pomiędzy ul. Reymana a głównym wejściem do parku Jordana swoje wyroby będzie prezentować ponad stu wystawców. Alejka będzie zamknięta dla ruchu rowerowego i obowiązywać na niej będzie wyłącznie ruch pieszy. Komfort i bezpieczeństwo postarają się odwiedzającym Emaus zapewnić ratownicy medyczni, policja, straż miejska i ochrona.

Funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej w Krakowie podczas Święta Bożego Miłosierdzia

Nowe linie autobusowe, nowy przystanek i zmiana rozkładów jazdy

Linia 116 będzie funkcjonować tylko w dni powszednie, w godz. 6.00–18.00, z częstotliwością co około 60 minut. Do obsługi linii kierowany będzie tabor typu mini.

Linia 116 będzie zatrzymywać się na następujących istniejących przystankach na trasie: „Czerwone Maki P+R 04”, „Czerwone Maki P+R 02”, „Mochnaniec 02”, „Skotniki Szkoła 02”, „Brücknera 02”, „Skotniki 04”, „Fort Skotniki 02”, „Orszy-Broniewskiego 02”, „Podgórki Tynieckie 01”, „Kozienicka 01”, „Orszy-Broniewskiego 01”, „Fort Skotniki 01”, „Skotniki Kościół 01”, „Brücknera 02”, „Skotniki Szkoła 03”, „Mochnaniec 01”, „Czerwone Maki P+R”.

Dodatkowo, linia 116 będzie obsługiwać nowy przystanek „Kozienicka 02”, zlokalizowany na ul. Kozienickiej w rejonie posesji nr 46. Przystanek będzie funkcjonował jako stały.

W związku z uruchomieniem linii 116, nastąpi przedłużenie kursów linii 196, kończących obecnie trasę na pętli Skotniki Szkoła (oraz 3 dodatkowych kursów, realizowanych poza taktem 30/40 minut do pętli Kozienicka) ul. Winnicką i Tyniecką do pętli Kostrze OSP. Kursy linii 196, przedłużone do pętli Kostrze OSP, oznaczone zostaną osobnym numerem linii 496.