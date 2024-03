Remonty w Krakowie. Po drzewach na alei 29 Listopada nie ma już śladu, budowa postępuje. Jak i inne w mieście

Aleja 29 Listopada

Trwa budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada – na odcinku od ul. Żelaznej do Woronicza. W poniedziałek, 4 marca, rozpoczęły się roboty na kolejnym fragmencie – od ul. Sadowej do ul. Lublańskiej.

Prace przy budowie ścieżki rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku. Zadanie realizowane jest w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Jego wykonawcą jest firma Sarivo Infrastruktura sp. z o.o. Koszt prac to ok. 7,3 mln zł.

Podczas tego etapu zamknięty został wlot ul. Sadowej (objazd ul. Wileńską). Dodatkowo wyłączony z ruchu został pas służący do jazdy na wprost z ul. Lublańskiej w ul. Opolską. Pas środkowy służący dotychczas do skrętu w lewo w al. 29 Listopada, wykorzystany zostanie również do jazdy na wprost.

W rejonie prowadzonych prac obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 kilometrów na godzinę. Dojazd do posesji jest utrzymany.

Od poniedziałku, 6 listopada 2023 r. realizowana jest inwestycja deweloperska, w ramach której powstanie hotel z mieszkaniami oraz garażem podziemnym przy ul. Konopnickiej (wjazd od strony ul. Barskiej). Obowiązują zmiany w organizacji ruchu.

W poniedziałek, 4 marca br. o godz. 7.00 wykonawca przystąpił do wymiany nawierzchni na fragmencie ul. Barskiej od ul. Komandosów do wyjazdu z tunelu pod ul. M. Konopnickiej. Ulica na odcinku objętym pracami będzie zamknięta dla ruchu samochodowego. Ruch pieszy i rowerowy odbywać się będzie po istniejącym chodniku. Objazd do ul. Ludwinowskiej przez rondo Matecznego oraz do ul. Barskiej przez rondo Grunwaldzkie. Taka organizacja ruchu potrwa do piątku, 15 marca br.

