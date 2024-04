Remonty i korki w Krakowie. Na Zwierzynieckiej i Kościuszki coraz bliżej końca prac. Co nowego w mieście? Piotr Rąpalski

Ma zakończyć się w sierpniu 2024 roku i z drona wygląda na to, że jest na to szansa. Chodzi o remont ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki w Krakowie. Z każdym dniem przybywa więcej nowego torowiska, podkładów pod nie i asfaltu. Choć miejscami plac budowy ciągle wygląda jak pobojowisko. Pogoda trochę się popsuła co utrudnia prace drogowe, ale mimo to pojawiają się nowe remonty w Krakowie.