Kraków. Gorąca dyskusja o przyszłości terenów kombinatu. Wiceprezydent Krakowa do ArcelorMittal: Działacie jak klasyczny deweloper

Radni: to niesprawiedliwe

Radni miejscy zwracali uwagę, że nie mają nic przeciwko temu, by spółka nadal działała na terenie Nowej Huty, jednak podejmowane przez nią kroki budzą ich niepokój. - Z uwag złożonych do projektu planu przez spółkę wynika, że chce ona utworzenia strefy przemysłowej. Taka strefa zezwala działającym na jej terenie firmom na zwiększenie dopuszczalnych norm jakości powietrza - komentował podczas sesji Rady Miasta Krakowa 26 października radny Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Stawowy.

W skrócie, jeśli do takiego zwiększenia dojdzie, zdaniem radnego Stawowego huta oraz inne firmy z terenu kombinatu będą mogły emitować do powietrza większe zanieczyszczenie niż dotychczas. Zwiększenia mogą dotyczyć nie tylko dopuszczalnych norm emisji pyłów, ale również hałasu. - To niesprawiedliwe dla Krakowa i jego mieszkańców, którzy wydali setki milionów złotych na wymianę pieców węglowych. To niesprawiedliwe wobec osób, które walczyły o czyste powietrze dla stolicy Małopolski - dodał.