Kraków. Gminna spółka od Wesołej wchłonie... gminną spółkę od drugiej miejskiej telewizji Bartosz Dybała

Za kilka miesięcy dojdzie do połączenia dwóch miejskich spółek: Krakowa 5020 i Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Pierwsza z nich zasłynęła głównie stworzeniem drugiej miejskiej telewizji, której działalność kosztowała miliony złotych. Jak przekazali krakowscy urzędnicy, "Hello Kraków" zostanie zlikwidowane do 30 listopada.