Kraków. Drakońskie podwyżki opłat za korzystanie z miejskich toalet Piotr Tymczak

2 zł - tyle trzeba będzie zapłacić za skorzystanie z miejskiej toalety w Krakowie bez względu na to, czy korzysta się z pisuaru, czy z kabiny. To ogromna podwyżka w stosunku do obecnych opłat.