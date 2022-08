Kraków. Czy w końcu coś się zacznie dziać w pawilonie w Parku Lotników? Piotr Rąpalski

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie dzierżawcy pawilonu kawiarniano-edukacyjnego wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą w parku Lotników Polskich. Chętni do prowadzenia kawiarni mogą składać oferty do 6 września. Pawilon znajduje się przy stawie, który udostępniono mieszkańcom już rok temu. Do oglądania, spacerowania, nie do kąpieli. Mimo to są osoby, które się w nim pluskają mimo zakazu, a nawet skaczą z poręczy tarasu pawilonu. Może nowy zarządca przypilnuje śmiałków...