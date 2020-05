Kończy się tanie paliwo. Litr benzyny już za ponad 4 zł

W szczytowym momencie obowiązywania obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa wszelki ruch na ulicach drastycznie spadł. Zamknięto szkoły, przedszkola i żłobki. Zawieszono zajęcia na uczelniach wyższych. Ci, którzy mogli, pracowali zdalnie, z domu. Wiele branż zostało zamkniętych z dnia na dzień. Efektem tego był drastyczny spadek cen paliwa. Ludzie ograniczyli podróże, ograniczony był też transport publiczny, w tym międzymiastowy. Praktycznie w całości zawieszono ruch lotniczy. Doszło nawet do takich sytuacji, że cena baryłki ropy była... ujemna.

To wszystko spowodowało, że za paliwo płaciliśmy rekordowo nisko od lat. W pewnym momencie cena benzyny 95 oscylowała wokół 3,5 zł za litr, a nawet i niżej. Te czasy już jednak mijają. Następuje stopniowe odmrażanie gospodarki, ludzie wracają do normalnego życia, coraz więcej z nas wraca do regularnych podróży samochodem. To sprawia, że ceny paliw znów idą w górę.