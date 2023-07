Jak planowano Zakrzówek? Mógł wyglądać całkowicie inaczej niż obecnie. Zobaczcie wizualizacje i porównajcie z rzeczywistością Bartosz Dybała

Park Zakrzówek mógł wyglądać zupełnie inaczej. Lata temu chciała go budować firma Gerium Polska Development, w której udziały mają Portugalczycy. W ramach potężnej inwestycji poza parkiem mieli realizować również mieszkania, a to nie spodobało się mieszkańcom. Podobnie jak niektóre wizje gminy Kraków, która ostatecznie wykupiła część Zakrzówka z prywatnych rąk i sama wzięła się za jego zagospodarowanie. I choć park różni się nieco od tego, który krakowscy urzędnicy pokazywali na wizualizacjach, to cieszy się popularnością wśród mieszkańców. W weekendy odwiedzają go tysiące osób!